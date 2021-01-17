Rus Büyükelçi’den TTB’ne sitem mektubu: Aşımız tam koruma sağlamaktadır

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya bir mektup gönderen Yerhov, “Makalede anılan diğer ürünlerde olduğu gibi Sputnik V’nin etkinliği de yüzde 90’ın üzerinde olup, Rus aşısı koronavirüs hastalığının ağır vakalarına karşı aynı şekilde tam bir koruma sağlamaktadır” dedi. 13 Ocak itibarıyla 1,5 milyondan fazla kişinin Sputnik V aşısı olduğuna dikkati çeken Yerhov, aşının AB nezdinde tescil sürecinin de başlatıldığını, Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonun tamamlanmasının öngörüldüğünü de aktardı.