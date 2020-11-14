Rus heyeti ile Karabağ görüşmeleri başladı

Rusya’dan, Karabağ ve Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere 20 kişilik iki ayrı heyet, Ankara’ya geldi. Karabağ’daki Türk-Rus ateşkesi izleme merkezinde yapılacak faaliyetler ile İdlib özelinde Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Türkiye ile Rusya, Suriye ve Libya krizinden sonra Dağlık Karabağ’daki ihtilafın çözümü ve ateşkes rejimiyle ilgili görüşmek için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinde kararlaştırılan, Karabağ için ortak çalışma grubu ilk mesaisine Ankara’da başladı. Rusya’dan 20 kişilik geniş bir heyet, dün Ankara’ya gelerek Karabağ’da oluşturulacak ateşkes rejimi ve Suriye ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda taraflar, çalışma yemeğinde bir araya geldi. Heyet ardından Milli Savunma Bakanlığı’na geçerek teknik görüşmelerde bulundu. Askeri üst düzey heyetlerin katıldığı toplantıda, Karabağ’da yapılan anlaşma kapsamında, taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde, ateşkesi izleme merkezinin yeri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a iade edeceği topraklardan geri çekilme takvimi ve müzakere süreci detaylı şekilde ele alındı.

İdlib masadaydı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev’in başkanlık ettiği görüşmelerde, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durumun yanı sıra terör örgütü PKK/YPG’nin faaliyetleri değerlendirildi. Bu konularda görüş alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, Türkiye’nin tutumu aktarıldı. MSB’den yapılan açıklamada da, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki teknik görüşmelerin bugün de devam edeceği kaydedildi.