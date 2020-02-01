Rus mafyasının koltuk savaşı

İstanbul Beşiktaş’ta 2016 yılında öldürülen liderlerinin intikamını almak için yerli bir çeteyle cinayet anlaşması yaparken basılan Rus mafya liderlerinden Hacı Baba Talibanlı’nın adamları, intikam saldırısı düzenlemek için yeniden geldikleri İstanbul’da bu kez uzun namlulu ve suikast silahlarıyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince dün sabah İstanbul’un üç ayrı semtindeki operasyonun süreci 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta bir otelin önünde Rövşen Caniyev isimli Azerbaycan vatandaşının öldürülmesiyle başladı. Cinayet sonrası İstanbul polisi yaptığı çalışmada, “Hayalet” lakabı taşıyan ve Rus mafya yapılanması içerisinde sebze meyve hali mafyasının başında bulunduğunu tespit ettiği Caniyev’in katilleri belirleyip gözaltına aldı. Cinayetin arkasında kısa süre önce Rusya’da hapisten çıkan Nadir Salifov’un olduğu bilgisine ulaşan Türk polisi, soruşturma bilgilerini Rusya ile paylaştı.

Kuzenini bıçakladılar

Salifov’un yerini tespit etmeye çalışan hasım çete, üç ay önce Beşiktaş’ta kıstırdığı Salifov’un kuzenini konuşturamayınca bıçakladı. Adres tespit çalışmalarını sürdüren çetenin, yurtdışından uzun namlulu tüfek ve suikast silahları getirttiğini tespit edilince de önceki gece sabaha karşı İstanbul polisi harekete geçti.

Özel Harekat birliklerinin desteğinde üç ayrı ilçede düzenlenen baskınlarda başında Anri Malyi isimli bir Rus’un bulunduğu üçü Ukrayna, dördü Gürcü, sekizi Azerbaycan uyruklu 16 çete mensubu gözaltına aldı. Lüks rezidanslarda yakalanan çete mensuplarının kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, aralarında Sig Sauer marka suikast silahlarınında bulunduğu 11 tabanca ile AK 47 tipi uzun namlulu bir tüfek ve 222 adet mermi ele geçiren ekipler gözaltına aldığı çete mensuplarını emniyete götürerek sorguya aldı.

Çete lideri Anri Malyi böyle yakalandı.

Türkiye’de yakalandı

Caniyev’in öldürülmesinin ardından, Caniyev’in koltuğuna oturup hal mafyasının başına geçen ancak cinayet azmettirmesini kabul etmeyen Salifov için Rusya hükümeti kırmızı bülten çıkardı. Çıkarılan kırmızı bülten sonrasında Rusya’dan Türkiye’ye kaçan Salifov, Ekim 2018’de yakalanarak gözaltına alındı.

Caniyev’in adamları tarafından İstanbul’da Şirinler ismiyle bilinen bir suç çetesine öldürtülmek istenen Salifov, ülkesi Azerbaycan’a gönderilmek üzere geri gönderilme merkezine teslim edildi. Ancak can güvenliği endişesiyle Azerbaycan’a gitmek istemeyen Salifov, üç aylık bir direnişin ardından bu ülkeye gitti ama fazla kalmadan 2019 yılı başında önce Dubai’ye gitti, ardından Katar’a geçti.

Dubai ve Katar seyahatlerini resmi pasaportuyla yapan Salifov, geçtiğimiz 2019 yılının son aylarında yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye giriş yaptı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Salifov’un İstanbul’da olduğu bilgisine ulaşan ve Caniyev sonrası çetenin başına geçen yeni çete lideri Hacı Baba Talibanlı’nın talimatıyla da Rus, Azeri, Gürcü ve Ukraynalı’dan oluşan 16 kişilik çete geçtiğimiz aylarda İstanbul’a geldi.