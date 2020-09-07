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07.09.2020 - 13:18 | | İHA

Rus savaş gemisi ‘Andreevsky’ Çanakkale Boğazı’nda

Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ‘Andreevsky’ Çanakkale Boğazı’nda

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerinde oldu.

Daha sonra Nara Burnu açıklarına gelen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru ilerledi.

Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisine Çanakkale Boğazı'nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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