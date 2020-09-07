07.09.2020 - 13:18 | | İHA
Rus savaş gemisi ‘Andreevsky’ Çanakkale Boğazı’nda
Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerinde oldu.
Daha sonra Nara Burnu açıklarına gelen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru ilerledi.
Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisine Çanakkale Boğazı'nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
İstanbul trafiğindeki “çiğ köfteli” kadın trafik magandasıİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.