MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABONE OL
23.12.2020 - 09:52 | | DHA

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait RFS 368 borda numaralı Vasiliy Bykov adlı savaş gemisi sabaha kadar Kadıköy Moda Sahil açıklarında bekledikten sonra saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. İzleme ve koruma görevleri için kullanılan savaş gemisinin boğaz geçişine bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazından geçti

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika... Maymun besleyen internet fenomeni Meriç İzgi'ye hapis istemi

Son dakika... Maymun besleyen internet fenomeni Meriç İzgi'ye hapis istemi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet