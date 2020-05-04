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04.05.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Ruslardan ABD konvoyuna engelleme misillemesi

TSK’nın Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinden çekilen ABD’nin, bölgede yeniden aktif askeri faaliyet sürdürme isteği Rusya engeline takıldı.

Ruslardan ABD konvoyuna engelleme misillemesi
NAMIK DURUKAN Ankara

Rus askeri polisini, Rimelan petrol bölgesine sokmayan ABD askeri konvoyu, Rus güçleri tarafından Kamışlı’da ilk kez durdurularak misillemede bulunuldu. Gerginliğin artması üzerine ABD askerleri, üslerine döndü. Resulayn ve Telabyad’ın TSK’nın kontrolüne geçmesi ile son dönemde bölge ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor. Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesinde ise bir ilk yaşandı. ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, Rimelan-Kamışlı hattında devriye yaptığı sırada, ilçe merkezinin 20 kilometre doğusundaki Hazna Kavşağı’nda dokuz zırhlı araçla bekleyen Rus askerlerince durduruldu.

Kamışlı kent merkezine gitmek isteyen ABD askerlerini taşıyan zırhlı araç konvoyu, yolu kapatan Rus Askeri Polisi tarafından engellendi. Geçişlerine izin verilmeyen ABD askerleri ile Rus güçleri arasında yaşanan tartışma durumun merkezlere bildirilmesiyle alevlendi. İki merkez arasında uzun süren görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerden sonuç alamayan ABD güçleri, kent merkezine giremeyince Kamışlı’nın kuzeydoğusundaki Rimelan’a dönmek zorunda kaldı. Suriye’nin kuzeyinden büyük oranda çekilmesine rağmen Irak sınır hattındaki petrol bölgesi ile Deyrizor bölgesine konuşlanan ABD askerleri kısa süre önce takviye edilmişti. Irak’taki üslerinin bir bölümünü boşaltan ABD yönetimi, askeri güçlerini ve silahların bir bölümünü bu bölgelere nakletmişti.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
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