Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber kimdir? Işıl Reçber aslen nereli?

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi Rüştü Reçber'in corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları gündeme geldi. Peki Işıl Reçber kimdir?

IŞIL REÇBER KİMDİR?

Aslen Gaziantepli olan Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Antalya'da ailesiyle birlikte geçiren Işık Reçber, eşi eski kaleci Rüştü Reçber ile Antalya'da tanıştı.

Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, moda konusunda kariyer yaptı. Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu var.

Moda dünyasının tanıdık simalarından olan Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurmuştur. Farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunmaktadır.