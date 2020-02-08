‘Rüzgâr şiiri’ etkisi

Pilot bu durumda pisti pas geçmeliydi” dedi. Alçak irtifalarda rastlanan rüzgâr kırılmalarının uçaklar için büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Şen, “Rüzgâr, sıcaklık değerlerindeki ani değişim sonucu, yön ve hız değiştirdi. Rüzgârın ani yön değiştirmesine sebep olan yüzey şekilleri ve hava ile yer yüzeyi arasındaki ısı farkından kaynaklanır” diye konuştu.



Anlık bildirim



İklim değişikliğine bağlı ‘tropikal hava şartları’ söyleminin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Prof. Dr. Şen şöyle dedi: “Kazanın meydana geldiği dakikalarda soğuk hava yer katmanına inmek istedi. Bu düşey hareketi meydana getirdi. Aynı anda yatay rüzgâr hızı da 60 km’ye ulaşmıştı. Rüzgâr dönmesi dediğimiz hava olayı, uçağın inişi sırasında sorun yaşanmasına neden oldu.



Pilot bu durumda piste inmeyecek. Kule de böyle ani değişimler sırasında uçakları indirmeyecek. Soruşturmanın bu yönde ilerlediği yazılıp, çiziliyor. Kazadan 15 dakika önce veya 30 dakika sonrasında olumsuz rüzgâr şartları olmayabilir. İşte bu noktada meteorolojik istasyonun anlık verileri çok önemli.



Havalimanlarındaki meteoroloji istasyonları rüzgâr ve hava değişimlerini anlık olarak bildirir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda “rüzgâr şiiri” dediğimiz meteorolojik hadisenin kule ve pilotlara bildirildiğini düşünüyorum. Kaza olmadan önce iki pilot pisti, pas geçiyor. Belli ki bir hava muhalefeti var, bu noktada ısrar edilmemesi gerekirdi. Yağışla kazanın hiçbir ilgisi yok. Tonlarca ağırlıktaki bir uçağı birikmiş su kütlesi etkileyemez. Pilotlar pist başına tekerlek vurmuş olsalar kurtulacaklardı. Hızlanan rüzgâr nedeniyle tekerlekleri pist başına koyamadılar.”



‘3 kurban yan yana oturuyormuş’



Uçak kazasında ölen Alev Gençoğlu’nun yakını Salih Özgür, “Uçağı 21.00’a almıştı sonra 17.00’a çekti. Koltuk numarasını da değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler” dedi.



Fotoğraf: OZAN GÜZELCE Milliyet