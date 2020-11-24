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24.11.2020 - 17:55 | | DHA

Rüzgarda apartmanÄ±n dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ±nÄ±n düÅŸme anÄ± kamerada

Samsun'da ÅŸiddetli rÃ¼zgar nedeniyleÂ 8 katlÄ± apartmanÄ±n dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ± sÃ¶kÃ¼lÃ¼p, yola dÃ¼ÅŸtÃ¼. O anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±rken, kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen bir kiÅŸi savrulan parÃ§alardan kÄ±l payÄ± kurtuldu.Â

Rüzgarda apartmanÄ±n dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ±nÄ±n düÅŸme anÄ± kamerada

Olay, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Samsun Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi, Ulugazi Mahallesi, 19 MayÄ±s BulvarÄ±â€™nda meydana geldi. Kentte etkili rÃ¼zgar nedeniyle, bulvar Ã¼zerindeki 8 katlÄ± apartmana ait dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ± yerinden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p, parÃ§alarÄ± yola savruldu.

Bu sÄ±rada kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen bir kiÅŸi, savulan parÃ§alardanÂ kÄ±l payÄ± kurtuldu. Ä°hbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riskiÂ  malzemelerin sÃ¶kÃ¼m iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.

Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ±nÄ±n uÃ§ma anlarÄ± da Ã§evredeki bir iÅŸ yerine ait gÃ¼venlik kamerasÄ±nca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

    Afrin'de bomba yüklü araç patladÄ±Suriyeâ€™nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalÄ± araçla düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 13 sivil yaralandÄ±.
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