Olay, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Samsun Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi, Ulugazi Mahallesi, 19 MayÄ±s BulvarÄ±â€™nda meydana geldi. Kentte etkili rÃ¼zgar nedeniyle, bulvar Ã¼zerindeki 8 katlÄ± apartmana ait dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ± yerinden sÃ¶kÃ¼lÃ¼p, parÃ§alarÄ± yola savruldu.

Bu sÄ±rada kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen bir kiÅŸi, savulan parÃ§alardanÂ kÄ±l payÄ± kurtuldu. Ä°hbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riskiÂ malzemelerin sÃ¶kÃ¼m iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.

Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dÄ±ÅŸ cephe kaplamasÄ±nÄ±n uÃ§ma anlarÄ± da Ã§evredeki bir iÅŸ yerine ait gÃ¼venlik kamerasÄ±nca gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.