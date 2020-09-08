S Harfi Ä°le BaÅŸlayan Åžehirler, Ãœlkeler Ve BaÅŸkentleri Nelerdir? S Harfiyle BaÅŸlayan TÃ¼rkiye Ä°lleri

Ãœlkemizde ilk harfi S olan toplam beÅŸ ÅŸehir bulunuyor. Bu ÅŸehirler Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ve Marmara BÃ¶lgesindedir.Â

S Harfiyle BaÅŸlayan TÃ¼rkiye Ä°lleriÂ

Â 1- Samsun: Orta Karadeniz BÃ¶lgesinde yer alan Samsun, 2012 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir oldu. 1.055 kilometrekarelik bir alana sahip olan ÅŸehir, yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ bakÄ±mÄ±ndan Karadeniz'in en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehridir. Toplam 17 ilÃ§eden oluÅŸan ÅŸehrin en kalabalÄ±k 5 ilÃ§esi ÅŸunlardÄ±r: Ä°lkadÄ±m, Atakum, Ã‡arÅŸamba, Bafra ve VezirkÃ¶prÃ¼.Â

Â 2- Sinop: TÃ¼rkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop en Ã§ok turist Ã§eken ÅŸehirlerimizden biridir. En Ã¶nemli tarihi yapÄ±larÄ± arasÄ±nda, Sinop Kalesi ve Tarihi Balatlar Kilisesi yer alÄ±r.Â

Â 3- Siirt: ÅžÄ±rnak, Mardin, Van, Batman ve Bitlis ile komÅŸu olan Siirt, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesinde yer alÄ±yor.Â

Â 4- Sivas: Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesinde bulunan Sivas, 2.768 kilometre karelik bir alana sahiptir. Sivas Ulu Cami ve Buruciye Medresesi en Ã¶nemli tarihi yapÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

Â 5- Sakarya: AdapazarÄ± adÄ±yla da bilinen ÅŸehir, Bolu, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve DÃ¼zce ile komÅŸudur. NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin olan Sakarya, TÃ¼rkiye'nin en kalabalÄ±k 12. ÅŸehridir.Â

Â S Harfiyle BaÅŸlayan Ãœlkeler ve BaÅŸkentleriÂ

Â Slovakya - BratislavaÂ

Â Slovenya - LjubljanaÂ

Â Senegal - DakarÂ

Â Suriye - ÅžamÂ

Â SÄ±rbistan - BelgradÂ

Â Suudi Arabistan - RiyadÂ

Â San Marino - San MarinoÂ

Â Saint Lucia - CastriesÂ

Â Singapur - SingapurÂ

Â Saint Helena - Jamestown

Â Sudan - HartumÂ

Â Svaziland - LomambaÂ

Â Sao Tome ve Principe - Sao TomeÂ

Â Somali - MogadiÅŸuÂ

Â Saint Kitts ve Nevis - BasseterreÂ

Â Samoa - ApiaÂ

Â Surinam - ParamariboÂ

Â S Harfiyle BaÅŸlayan ÅžehirlerÂ

Â Saint Tropez - Strazburg ve Saint Paul de Vence - FransaÂ

Â Siena - Sanremo - Ä°talyaÂ

Â Sault Ste. Marie - KanadaÂ

Â San Sebastian - Sevilla ve Salamanca - Ä°spanyaÂ

Â Sofya - BulgaristanÂ

Â Selanik ve SerfiÃ§e - YunanistanÂ

Â St. Petersburgh ve SoÃ§i - RusyaÂ