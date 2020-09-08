S Harfi Ä°le BaÅŸlayan Åžehirler, Ãœlkeler Ve BaÅŸkentleri Nelerdir? S Harfiyle BaÅŸlayan TÃ¼rkiye Ä°lleri

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08.09.2020 - 15:52 |

S Harfi Ä°le BaÅŸlayan Åžehirler, Ülkeler Ve BaÅŸkentleri Nelerdir? S Harfiyle BaÅŸlayan Türkiye Ä°lleri

Ä°lk harfi S olan toplam 22 Ã¼lke bulunmaktadÄ±r. Bu Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Afrika, Asya ve Avrupa kÄ±tasÄ±nda yer alÄ±yor. S harfi ile baÅŸlayan TÃ¼rkiye illeri hangileri, Ã¼lkeler ve baÅŸkentleri nelerdir? Sizin iÃ§in derledik.Â

S Harfi Ä°le BaÅŸlayan Åžehirler, Ülkeler Ve BaÅŸkentleri Nelerdir? S Harfiyle BaÅŸlayan Türkiye Ä°lleri

Ãœlkemizde ilk harfi S olan toplam beÅŸ ÅŸehir bulunuyor. Bu ÅŸehirler Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ve Marmara BÃ¶lgesindedir.Â 

S Harfiyle BaÅŸlayan TÃ¼rkiye Ä°lleriÂ 

Â 1- Samsun: Orta Karadeniz BÃ¶lgesinde yer alan Samsun, 2012 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir oldu. 1.055 kilometrekarelik bir alana sahip olan ÅŸehir, yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ bakÄ±mÄ±ndan Karadeniz'in en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehridir. Toplam 17 ilÃ§eden oluÅŸan ÅŸehrin en kalabalÄ±k 5 ilÃ§esi ÅŸunlardÄ±r: Ä°lkadÄ±m, Atakum, Ã‡arÅŸamba, Bafra ve VezirkÃ¶prÃ¼.Â 

Â 2- Sinop: TÃ¼rkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop en Ã§ok turist Ã§eken ÅŸehirlerimizden biridir. En Ã¶nemli tarihi yapÄ±larÄ± arasÄ±nda, Sinop Kalesi ve Tarihi Balatlar Kilisesi yer alÄ±r.Â 

Â 3- Siirt: ÅžÄ±rnak, Mardin, Van, Batman ve Bitlis ile komÅŸu olan Siirt, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesinde yer alÄ±yor.Â 

Â 4- Sivas: Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesinde bulunan Sivas, 2.768 kilometre karelik bir alana sahiptir. Sivas Ulu Cami ve Buruciye Medresesi en Ã¶nemli tarihi yapÄ±larÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â 

Â 5- Sakarya: AdapazarÄ± adÄ±yla da bilinen ÅŸehir, Bolu, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve DÃ¼zce ile komÅŸudur. NÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 400 bin olan Sakarya, TÃ¼rkiye'nin en kalabalÄ±k 12. ÅŸehridir.Â 

Â S Harfiyle BaÅŸlayan Ãœlkeler ve BaÅŸkentleriÂ 

Â Slovakya - BratislavaÂ 

Â Slovenya - LjubljanaÂ 

Â Senegal - DakarÂ 

Â Suriye - ÅžamÂ 

Â SÄ±rbistan - BelgradÂ 

Â Suudi Arabistan - RiyadÂ 

Â San Marino - San MarinoÂ 

Â Saint Lucia - CastriesÂ 

Â Singapur - SingapurÂ 

Â Saint Helena - Jamestown

Â Sudan - HartumÂ 

Â Svaziland - LomambaÂ 

Â Sao Tome ve Principe - Sao TomeÂ 

Â Somali - MogadiÅŸuÂ 

Â Saint Kitts ve Nevis - BasseterreÂ 

Â Samoa - ApiaÂ 

Â Surinam - ParamariboÂ 

Â S Harfiyle BaÅŸlayan ÅžehirlerÂ 

Â Saint Tropez - Strazburg ve Saint Paul de Vence - FransaÂ 

Â Siena - Sanremo - Ä°talyaÂ 

Â Sault Ste. Marie - KanadaÂ 

Â San Sebastian - Sevilla ve Salamanca - Ä°spanyaÂ 

Â Sofya - BulgaristanÂ 

Â Selanik ve SerfiÃ§e - YunanistanÂ 

Â St. Petersburgh ve SoÃ§i - RusyaÂ 

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anÄ±na ait görüntüler çÄ±ktÄ±Suç örgütü lideri Adnan Oktar'Ä±n gizli geçitten kaçÄ±ÅŸ anÄ±na iliÅŸkin görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde Oktar'Ä±n gizli geçitten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettirdiÄŸi görülüyor.
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