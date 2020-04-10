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10.04.2020 - 17:10 | | İHA

Saadet Partili başkan coronaya yenik düştü

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal (54) bir süre önce kaldırılarak corona virüs tedavisi gördüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saadet Partili başkan coronaya yenik düştü

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı olan 54 yaşındaki Mehmet Önal, 4 gün önce corona virüs (Covid-19) teşhisiyle sevk edilerek tedavi altına alındığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlçe Başkanı Önal'ın vefatı hem ilçesinde hem de siyasi camiada üzüntüye neden oldu.

Saadet Partisi Manisa Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlayarak, "Manisa/Demirci İlçe Başkanımız Mehmet Önal Bey'in Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Bugüne kadar bu salgında kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhum Mehmet Önal'ın ailesine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Genç hemşire corona karantinasını anlattı!Zonguldak'ta corona virüs testi pozitif çıkınca 7 günde hastanede yatan hemşire Özge Akçelebi (23), yaşadıklarını anlattı. Akçelebi, "Bir hafta yalnız kalmak, hastanede yaşam mücadelesi vermekten çok daha iyi. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Lütfen evde kalın" dedi.
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