'Saadet zinciriyle' dolandırılan İranlı mağdurlardan teşekkür açıklaması

İstanbul Adalet Sarayı karşısındaki meydanda toplanan bir grup İranlı basın açıklaması yaparak, kendilerini dolandıran çeteyi çökerten Türk emniyet ve yargısına teşekkür etti.

Meydanda, "Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetleri ve adli makamlarına teşekkür ederiz. Binlerce mağdurun tek isteği bu şebekenin ele başlarına gereken cezanın verilmesi" yazılı pankart açan İranlı grup, diğer çete üyeleri ve elebaşlarının yakalanmasını ve İran hükümetinin de kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Mağdurlardan Davut İsfahani, ailesiyle birlikte 1 milyon dolar dolandırıldığını belirterek, "İranda binlerce insan var, mağdur durumda. Çok güzel konuşuyorlar, projelerini anlatıyorlar. 'Size aylık para vereceğiz' dediler. Mesela '100 bin dolar vereceksin, biz sana ayda 10 bin dolar vereceğiz' diyorlar. 1-2 ay verdikten sonra sonra telefonu kapatıp ortadan kayboluyorlar. Benim gibi binlerce insan var. Savcılığa ifade verdim. Savcılara, emniyet müdürlerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Çeteye 1 yıl önce para verdiğini kaydeden mağdur Naz Salehi, "Bize dediler ki 'Bir tane çok büyük şirket var. Petrol işi falan yapıyor. Her 1.000 dolarda size 100 dolar vereceğiz.' Ben 7 bin dolar verdim, verdiğim günden beri hiç para alamadım. Benim arkadaşlarım da mağdur. Türkiye Cumhuriyeti ve İran devletinden de yardım istiyoruz. Bunlara en ağır cezayı versinler. Bunlar, insanların hayalleriyle, ümitleriyle oynadılar. İsviçre'den, İran'dan, Amerika'dan, Dubai'den şikayetçiler var. Herkesi dolandırmışlar. Dışarıda olanlar da var. Onların da tutuklanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Fatemeh Ghamari ise şunları söyledi:

"İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Bunların enerji şirketiyle tanıştım. Eşimle birlikte 6 bin dolar verdik. 1-2 ay önce komisyonumuzu verdiler. Sonra 'nakit para yok' dediler. Bizden biraz süre istediler. Yalanmış, paraları kaçırmak için oyalamışlar. En büyük patronlarından ikisi yakalandı, çok teşekkür ediyoruz. Binlerce insana daha iyi bir hayat ümidi verdiler ama tüm ümidimizi kaybettik."

ÇETE LİDERİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Çetenin Türkiye, Malezya ve Ukrayna sorumlusu oldukları iddia edilen karı koca 2 şüphelinin, Zekeriyaköy'deki bir villada yakalandıkları, çete mensubu 3 şüphelinin ise kaçtığı öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin sorgusu sürerken, firari şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul'da kurdukları "Kozmik Enerji" şirketinin hisselerinden kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları saadet zinciri yapılanmasıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen İranlı 8 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kurdukları şirkete para yatıranlara, ana paranın yüzde 10'u oranında aylık kar payı verdikleri, şirkete yeni üye kazandıranlara da ek ödeme yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin güven kazanmak için para yatıran kişilere 3-4 ay ödeme yaptıkları daha sonra telefonlarını değiştirerek iletişimlerini kestikleri belirlenmişti.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, hakimlik sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.