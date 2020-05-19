Saat 19.19'da Türkiye İstiklal Marşı için balkonlarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Yarın saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşını okumaya davet ediyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.