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19.05.2020 - 11:40 |

Saat 19.19'da Türkiye İstiklal Marşı için balkonlarda olacak

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün saat 19.19'da Türkiye genelinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusunu yaşayacak.

Saat 19.19'da Türkiye İstiklal Marşı için balkonlarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, "Yarın saat 19.19’da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşını okumaya davet ediyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da saat 21.00'de tüm Türkiye evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumuştu. Statlarda da İstiklal Marşı çalınmıştı. Yurdun dört bir tarafında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sırlarla dolu köy evi gizemini koruyorBursa'da bulunan köy misafirhanesindeki yüzlerce yıl önce ahşaba işlenen şekiller bugün hala gizemini koruyor.
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