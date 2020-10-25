Saatler geri mi alındı? Saatler değişti mi, ne zaman geri - ileri alınacak? Kış saati uygulaması...

Avrupa Kış saati uygulaması bugün başladı. 28 Mart 2021'e kadar devam edecek olan Kış Saati uygulaması Türkiye'de de geçerli mi? Bugün saatler geri alındı mı, değişti mi merak konusu. Milyonlarca vatandaş sabahın ilk ışıklarında saatler ne zaman geri yada ileri alınacak arayışa geçti. İşte Avurpa kış saati ve Türkiye saati hakkında bilinmesi gerekenler...

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Avrupa'da kış saati uygulaması başladı. Fakat Türkiye yaz saati uygulaması devam edecek. Türkiye’de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamalarına son vermişti. Türkiye’de sadece ileri yaz saati uygulanıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da artacak. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile 3’e çıkacak. Kış saat uygulaması 28 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır