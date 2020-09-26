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26.09.2020 - 14:38 | | DHA

Sabaha karşı 05.30'da bağırmaya başladı: How are you ben İsmail

Antalya'da bir kişinin, aldığı aşırı alkolün etkisiyle park halindeki araçlara tekme atıp, yumruklayarak "How are you ben İsmail" diye bağırdığı anlar, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı aşırı alkolün ardından sokağa çıkan 40- 45 yaşlarındaki erkek, park halinde bulunan araçlara tekmeleyip, yumruklamaya başladı. Bir taraftan "How are you ben İsmail", "Nasılsınız" diye bağıran kişi, ara sokaklarda zaman zaman, çığlık atmayı sürdürdü. Gürültü üzerine evinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alkollü kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.

 

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