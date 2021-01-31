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31.01.2021 - 06:55 | | AA

Sabaha karşı feci kaza! Görenler yardıma koştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası TIR'da bulunan peynir suyu yola döküldü.

Sabaha karşı feci kaza! Görenler yardıma koştu

Alaşehir-Salihli yolu üzerinde bulunan Akkeçili mevkisinde meydana gelen kazada Denizli'den İzmir'e peynir suyu götüren Mustafa Akşeme yönetimindeki 45 AEC 356 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Sabaha karşı feci kaza Görenler yardıma koştu


Akşeme, yakınlarda bulunan bir benzin istasyonu çalışanı tarafında TIR'dan çıkarıldı.

Kaza sonrası TIR'da bulunan peynir suyu yola döküldü.

Sabaha karşı feci kaza Görenler yardıma koştu


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sabaha karşı feci kaza Görenler yardıma koştu


Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Akşeme'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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