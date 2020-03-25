Şaban ayı ne zaman 2020? | İlk günü ne zaman başlayacak? / Şaban ayında oruç tutulur mu?

Şaban ayı ne zaman? sorusunun cevabı İslam dünyasında büyük bir merakla araştırılıyor. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girilirken Şaban ayında yapılacak ibadetler gündeme geldi. Recep ayının ardından Şaban ayı idrak edilecek. Peki 2020 Şaban ayı ilk günü ne zaman?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Şaban ayının ilk günü 25 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Berat Kandili ise 7 Nisan'da idrak edilecek.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Üç aylar içerisinde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Üç ayların ikincisi Şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.