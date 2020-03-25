Şaban Oğlu Şaban konusu ve oyuncuları... Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi?

Yerli komedi filmi Şaban Oğlu Şaban bu akşam ekranlarda olacak. 1977 yapımı film üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala seyirciyi güldürürken filme dair bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte "Şaban Oğlu Şaban konusu nedir? Oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi?" sorusunun cevabı...

ŞABANOĞLU ŞABAN KONUSU

Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan ve kumandanı Hüsamettin'i sürekli kızdıran, deyim yerindeyse sürekli burnundan getiren Şaban, askerlikten sonra arkadaşı Ramazan ile çalgıcılık yapar. Çalgıcılık yaptıkları dönemde aynı yerde Kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Bunun akabinde hiç beklenmedik bir şekilde komiser Hüsamettin ve tüm teşkilatının peşinde olup da yakalayamadıkları Kadırgalı Eşref'i yakalarlar. Onların bu başarısı üstüne Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa'nın evinde kızkardeşinin elması çalınır. Şaban ve Ramazan elması bulmak için Nazır Paşa'nın konağında araştırma yapmaya başlarlar.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

ŞABANOĞLU ŞABAN OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban

Halit Akçatepe Ramazan

Adile Naşit Hala

Şener Şen Kumandan Hüsamettin

Ayşen Gruda Safinaz

Şevket Altuğ Yunus Kaptan

Sevda Aktolga Selma

Sevil Üstekin Binnaz

Güler Ökten Yunus Kaptanın Eşi