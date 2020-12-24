MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şaban Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz nereli?
ABONE OL
24.12.2020 - 13:55 |

Şaban Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz nereli?

Şaban Yılmaz'ın yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Peki Şaban Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Şaban Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şaban Yılmaz nereli?

Şaban Yılmaz kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu. , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın yaşamı araştırılıyor. Peki Şaban Yılmaz kaç yaşında?

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 08.07.2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet