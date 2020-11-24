SABİM’e 9 milyon çağrı

Bakanlık verilerine göre SABİM üzerinden günlük ortalama 12 bin vatandaşın çağrısı cevaplanırken, 19 bin vatandaşa ise sesli yantı sistemi üzerinden yanıt veriliyor. Bu kapsamda 2020’de SABİM’i arayan 5.5 milyon vatandaşa sesli yanıt sistemi üzerinden, 3.5 milyon vatandaşa ise cevaplanan çağrı ile olmak üzere toplam 9 milyon vatandaşa hizmet verildi.

Gelen çağrılarda ilk sırayı Kovid-19 talepleri aldı. Çağrıların yüzde 52.25’i (4 milyon 702 bin 500) Kovid-19 talepleriyle ilgili oldu. Bu dönemde 657 bin 900 kişi ise SABİM’i arayarak şikayette bulundu.

