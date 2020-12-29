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29.12.2020 - 12:09 | | DHA

Saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tıraş olduğu berberde taranan saçını beğenmeyince kalfa Oğuzhan Çiftçi ile kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu bıçaklayarak yaralayan kimliği belirsiz saldırganın kaçma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı

Olay, dün akşam, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerindeki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre tıraş olan kimliği belirsiz kişi, saçının taranma şeklini beğenmedi. Küfürler edip, bağırmaya başlayan saldırgan saçını tarayan kalfa Oğuzhan Çiftçi'yi bıçakladı. Kalfanın yardım istediği esnaf Ramazan Mutlu’yu da bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Çiftçi ve Mutlu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Berber Hakan Kartı, saldırganın bir süredir tıraş olmak için kendisine geldiğini anlatarak, “Her zamanki gibi saç, sakal tıraşını ben yaptım. Saçını oğlum taradı. Oğluma, 'Beğenmedim. Bilmiyorsan bu işi yapma’ dedi. Ben de kalfayı çağırıp, saçı taramasını söyledim. ‘Sen de bilmiyorsun bu işi. Bırak lan’ diyerek, küfretti. Kalfayı, ‘Alttan al, esnafsın, sana yakışmaz’ diyerek, dışarı çıkarttım. Kalfa, karşı dükkanın sahibi Ramazan Mutlu’yu çağırmış. ‘Sen niye küfrettin’ diye sormuşlar. İtiş kakış çıkınca bıçağı çıkarıp bizim kalfa ile esnaf arkadaşımızı bıçaklamış” dedi.

YARALANAN ESNAFIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kartı, “Şu anda kalfamın durumu iyi. Bıçak hafiften sırtıyla bacağına değmiş. Dikiş atıp eve gönderdiler. Ramazan Mutlu ise 48 saat yoğun bakımda kalacak. Ameliyatı iyi geçti. İç kanama olabilir diye hastanede gözetim altında tutuyorlar. Şu anda durumu iyiye gidiyor” diye konuştu.

Saçının taranmasını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı

Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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