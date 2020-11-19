Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Sadakatsiz 7. son bölüm detayları

Sadakatsiz nefes kesen son bölümüyle ekrana geldi. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Asya sona gelindiğini düşünse de Volkan olanları kabullenmeye niyetli değildir. İhanetin duyulmasıyla Asya elindeki tüm imkanları seferber eder. Cansu Dere, Caner Cindoruk'un başrollerde bulunduğu Sadakatsiz 7. bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

İhanetin intikamı ve oğlunun geleceği için mücadele eden Asya'nın hikayesini gözler önüne seren Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu izleyenden tam not aldı. 18 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen 7. bölüm ardından merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı.

7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlar. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişiyle vuran Volkan'ın sonraki hamlesi ise merak uyandırdı. Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.