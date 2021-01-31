Şadan Gökovalı kimdir, nereli? Prof. Dr. Şadan Gökovalı kaç yaşında, neden öldü?

Halikarnas Balıkçısı ile olan bağı nedeniyle de öne çıkan Şadan Gökovalı, Azra Erhat'ın da manevi oğludur. Muğla'da doğan Prof. Dr. Şadan Gökovalı, 1965'te Yılın Gazetecisi seçilmişti. Turizm üzerine eğitimini tamamladı ve TRT dahil çeşitli yayın organlarında görev aldı. Şadan Gökovalı neden vefat etti?

ŞADAN GÖKOVALI KİMDİR?

Gökovalı, 1939 yılında Muğla'nın Gökova beldesinde dünyaya geldi. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959'da İzmir'de yayın hayatını sürdüren Ege Expres'te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın Kartı aldı. 1965'te Yılın Gazetecisi seçildi.

Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yapan Şadan Gökovalı, İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı. 1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Akademik kariyer olarak 79'da Üniversite doktoru, 94'te ise Üniversite Doçenti, ve Üniversite Profesörü hak ve unvanlarına lâyık görüldü. Son olarak da İzmir Yaşar Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği "İleri Yaş Dostu" ödüllerine değer görüldü.

Yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. 31 Ocak 2021 tarihinde, gırtlak kanserinin tekrar nüksetmesi sebebiyle Muğla'da hayatını kaybetti.