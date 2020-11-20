‘Sadece adalet istiyorum’

Miss Model of Turkey Yarışması’nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010’da Bodrum’un Yalıkavak beldesinde turizmci Ahmet Bayer’e ait villanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Ahmet Bayer’in oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer’in, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 15 Ocak’ta açıklanan kararında mahkeme heyeti, Ahmet Bayer ile oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer hakkında “Kasten öldürme” suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerini hükmetmişti. Mahkeme heyeti, “Yalan tanıklık”, ile “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından yargılanan diğer sanıkların da beraatine karar vermişti. Ailenin itirazı üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklara verilen beraat kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.

‘Bu bir cinayet’

Dosyasının istinafa tanışmasıyla ilgili Milliyet’e konuşan Aslı Baş’ın babası Mehmet Baş(73), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, bunun intihar değil kasten öldürme olduğu kanıtlandı. Ama buna rağmen, biz 10 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz. Savcılılık kızımla ilgili 9 tane delil gösteriyor ve intihar olmadığını, cinayet olduğunu söylüyor. Ancak mahkeme bunu kabul etmiyor neden peki?” dedi. Baş şunları söyledi: “Adalet istiyorum ve artık adalete güvenmek istiyorum. Eğer Türkiye’de gerçek bir adalet varsa ve uygulanırsa bu beraat kararı bozulur ve bozulmalıdır da.”