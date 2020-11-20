‘Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın’ uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran “Hastanelerde yoğun bakım başta olmak üzere doluluk olanları artıyor. Son kısıtlamalarla birlikte, önümüzdeki günlerde daha fazla da önlem alınması gerekebilir. Bağışıklığın korunması bu kış daha da önemli olacak. Egzersiz, uyku, dengeli beslenme ve stresin azaltılması bağışıklık sisteminin en iyi dostları. Korona’dan korunmak için herkes ek bir şeyler kullanmak istiyor. Bu ek destek ürünleri daha çok grip, nezle ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarında çalışmaları olan ürünler. Destek ürünü çalışmaları arttı, ancak Korona’dan şu kesin korur dediğimiz bir molekül yok.”

Eczacılardan uyarı

Toplantıda Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkan Yardımcısı Ecz. Kazım Aykanar da eczane dışı takviye ürün satışının insan sağlığını tehdit ettiğinin altını çizerken bu konuda vatandaşları uyardı. Bu dönemde insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ve takviye edici gıdalara yöneldiğini söyleyen Aykanar, “Türkiye’de bazı e-ticaret siteleri ve marketler de vatandaşların bu taleplerini fırsatçılığa çevirerek insan sağlığını adeta ticarete döker hale getiriyorlar” dedi.