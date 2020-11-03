Sağlık Bakan Yardımcısı Güven: Ayda'nın sağlık durumu iyi

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Güven, dün enkazdan çıkarılan Elif Perinçek (3) ve İdil Şirin’in (14) sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yardımcısı Güven, “Geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Biz, dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için hastaneye geldik. İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Covid pozitif. Bunun tedavisini görüyor. İdil'in annesi de Covid pozitif. Onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor. Elif kızımızı da ziyaret ettik. Annesi ve kardeşleriyle beraberdi. Onun da durumu iyi. Onun da bir sıkıntısı yok. Durumları yakından takip ediliyor. En son biraz önce kurtarılan Ayda bebeğimiz biraz önce hastaneye girişi yapıldı. Genel sağlık durumu iyi görünüyor. Şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında da bir problem yok. Doktorlarımız gerekli işlemleri yapıyorlar. Ayda’nın tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar doktorlarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor” dedi.