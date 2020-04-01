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01.04.2020 - 16:22 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak? 1 Nisan 2020 Son dakika corona virüs haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak? sorusu yoğun ilgi görüyor. Corona virüs gelişmeleri için gün gün açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de açıklama yapacak. Bugün saat 13:30'da başlayan Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı için meraklanan vatandaşlar arayışa koyuldu. İşte 1 Nisan 2020 Son dakika corona virüs haberleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak? 1 Nisan 2020 Son dakika corona virüs haberleri

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BUGÜN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19:10'da açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS SON DURUM (TÜRKİYE)

CORONA VİRÜSTEN ÖLEN SAYISI KAÇ?

Corona virüsten vefat sayısı: 214

Corona virüs vaka sayısı: 13 bin 531

Yoğun bakım hasta sayısı: 847

Entübe hasta sayısı: 622

İyileşen hasta sayısı 243

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Ankara ve İstanbul'da sıkı denetim!Ankara ve İstanbul’un giriş ve çıkışında yapılan corona virüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yoldan geçen otomobiller içindeki yolcuların ateşleri ölçülüyor ve kimlik kontrolleri yapılıyor. Denetimler nedeniyle oluşan trafik ise devam ediyor.
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