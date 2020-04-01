Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak? 1 Nisan 2020 Son dakika corona virüs haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak? sorusu yoğun ilgi görüyor. Corona virüs gelişmeleri için gün gün açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün de açıklama yapacak. Bugün saat 13:30'da başlayan Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı için meraklanan vatandaşlar arayışa koyuldu. İşte 1 Nisan 2020 Son dakika corona virüs haberleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak. Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne zaman açıklama yapacak?
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BUGÜN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19:10'da açıklama yapacak.
CORONA VİRÜS SON DURUM (TÜRKİYE)
CORONA VİRÜSTEN ÖLEN SAYISI KAÇ?
Corona virüsten vefat sayısı: 214
Corona virüs vaka sayısı: 13 bin 531
Yoğun bakım hasta sayısı: 847
Entübe hasta sayısı: 622
İyileşen hasta sayısı 243
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