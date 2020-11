Sağlık Bakanı Koca, asemptomatikleri de açıkladı: Bir gündeki vaka sayısı 28 bin 351

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca, özetle şunları söyledi:



AÇIK TEST POLİTİKASI: Temmuzdan sonra test yaptığımız gurubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için veri tablomuzda verdiğimiz sayının gerçek mahiyetinin anlaşılması adına hasta kavramını kullanmayı tercih ettik. Bunla ilgili birçok eleştiri ve ithamlara maruz kaldık. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak amacıyla hayati risk taşıyan ağır hastalarımızın sayısını bildirmeyi tercih ettik. Sağlık personelimizin insanüstü gayretlerine yol açan yer yer hastanelerde bizi zor duruma düşüren hastaneye yatmak zorunda kalan hastalardır. Hasta sayılarımızı, ağır hasta sayılarımızı her gün eksiksiz kamuoyuyla paylaştık. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vermeyi planlıyoruz.



168 CAN KAYBI: Ağır hasta sayımız 4 bin 641’e kadar çıktı. 29 Temmuz’dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. 9 kat gibi artmış oldu. Vefat sayımız 168. En yüksek vefat sayımız. Bugünkü test sayımız 164 bin 547. Hasta sayımız 6 bin 814. İyileşen hasta sayımız 3 bin 911. Vaka sayısını daha önce hasta sayısı olarak veriyorduk. Bugünden itibaren vaka sayısı olarak vermek istiyorum. Sadece hastaneye yatan hastalar değil. Hastaneye yatan, zatüre vb semtomlarıyla takip ettiğimiz hasta. Yüzde 80’e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Toplam vakamız bugün itibariyle 28 bin 351. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. 6 bin 814 kişi dışında vakamız da hepsi sistemimizde kayıtlı. Bu kişilerin hepsi izole ediliyor, hepsi filyasyon yapılarak temaslıları tespit ediliyor. Her gün çağrı sistemiyle aranarak, Aile hekimliği tarafından ayrıca aranarak, semtomu olduğunda tedavisi yapılmış oluyor, bu kişiler HES sistemine de bugüne kadar kayıtlıydı. Bu anlamda salgının seyrini takipte herhangi bir eksiklik asla yapılmamış oldu. Geçmişe dönük olan rakamları da önümüzdeki günler zaten tabloda toplu olarak göstermiş olacağız.



15 İLDE YÜZDE 50 ARTIŞ: Son hafta yüzde 50’nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep’te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor.



Aşı 11 Aralık’ta başlıyor



YERLİ AŞI NİSANDA: 16 ayrı aşı adayımızdan bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. Faz-1 çalışmasında 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşımıza kavuşmamızı ümit ediyorum.



50 MİLYON DOZ ALACAĞIZ: Biz bütün aşı üreten firmalarla yakın diyalog içindeyiz. Erken dönemde vatandaşımızı aşıya eriştirmek noktasında bir çaba içindeyiz. Bu anlamda etkin ve güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diye söylebilirim.



AŞI ÜCRETSİZ OLACAK: Öncelikli kimlere yapılması gerektiği üzerinde çalışılıyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız, riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoför, berber gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız.



Özel hastanelere PCR testi uyarısı

LİSANSINI İPTAL EDERİZ: Özel sektöre, vakıf üniversitelerine PCR testinin yapılabilirliğinin önünü açtık. Geçen hafta 250 TL’den fazla ücret alan sağlık kuruluşlarının olduğu bilgisi bize de geliyor. Yeni genelgede çok net tanımladık, 250 TL’den fazla ise bunun iadesini... Vatandaşlarımızın hepsi iade için müracaat edemeyebilir. Vatandaşlarımız 250 TL’den fazla ücret istenme durumu söz konusu olursa bize müracaat etsin. Lisansın ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin, bunu çok net söylüyorum.

Bitmeyen kalabalık

Salgına karşı önlemler sıkı biçimde sürdürülürken, İstanbul’da Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah ve akşam saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince “Sosyal mesafe” kuralı da yine uygulanamadı.









Burunda, kolda...

Kocaeli’nde tüm uyarılara rağmen hâlâ sokaklarda maskesini indiren ya da hiç takmayan kişiler çoğunlukta. Yetkililer maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor. Yapılan denetimlerde Kocaeli’de önceki gün yürütülen çalışmalar kapsamında 1499 iş yeri denetlendi, 20 bin 119 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takma kuralına uymayan 166, sosyal mesafe kuralına uymayan 12, yasaklanan yerlerde sigara içen 25, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişi ve 1 sürücü ile tedbirlere uymayan 13 iş yerine para cezası uygulandı.









Ülke genelinde 4 gün sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Kovid-19 Denetimleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre ülke genelinde bugün itibariyle 4 gün boyunca başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. Denetimlerde toplu ulaşım araçları tek tek durdurulacak, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile hijyen/temizlik tedbirlerine bakılacak.