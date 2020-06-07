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07.06.2020 - 17:53 | | İHA

Sağlık Bakanı Koca devreye girdi! Omurgası kırılan genç Türkiye’ye getirildi

Türkiye’den Ukrayna’ya eğitim için giden ve burada düşerek omurgasını kıran genç, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Kiev’den alınarak Nevşehir’e, oradan da karayoluyla Aksaray’a getirilerek tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Koca devreye girdi! Omurgası kırılan genç Türkiye’ye getirildi

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okumak için geçen yıl Ukrayna’ya giden Aksaraylı 18 yaşındaki Ömer Sami Şimşek, geçen hafta ıslak zeminde dengesini kaybedip kayarak merdivenden düştü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç bir hastanede tedavi altına alınırken, Aksaray’da diş hekimi olarak görev yapan babası Serkan Şimşek, Sağlık Bakanlığı'na oğlunun tedavisinin Türkiye’de devam etmesi için müracaatta bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın devreye girmesi ile Ukrayna’da tedavisi devam eden 19 yaşındaki genç, uçak ambulans ile Kiev’den alınarak Kapadokya Havalimanına getirildi. Burada ambulansa taşınan genç, karayolu ile tedavisi için memleketi Aksaray’a getirildi.

Şimşek, tedavi altına alınırken burada yaptığı açıklamada devlet erkanına teşekkür ederek minnettar olduğunu söyledi. Ömer Sami Şimşek, “Devletimize bana bu imkanı sağladığı için minnettarım. Teşekkür ediyorum onlara. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız ve Dışişleri Bakanımıza. Allah onlardan razı olsun bana bu imkanı sağladıkları için. Olay, dikkatsizliğim üzerine merdivenden düşmemle oldu. Omurgam kırıldı, omurgam kırıldıktan sonra beni orada hastaneye yatırdılar. İmkanlar iyi olmadığı için devletime başvurmak zorunda kaldım. Onlar da sağ olsunlar cevaplarını verdiler” dedi.

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