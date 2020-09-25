Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.





Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020