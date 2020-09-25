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25.09.2020 - 22:07 |

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
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