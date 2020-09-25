25.09.2020 - 22:07 |
Sağlık Bakanı Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Eczacılar Günü'nü kutladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Pandemide bize ilaç oldunuz. Dünya Eczacılar Gününüz kutlu olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 25, 2020
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.