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29.05.2020 - 02:23 | | AA

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlere seslenerek ''Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Biraz daha dayanalım' çağrısı

 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlere teşekkür etti.

''Sen evdeyken dışarıda neler oldu?'' yazılı bir fotoğraf paylaşan Koca, şunları kaydetti:

''Hayat tümden durmasın diye bazılarımız salgın şartlarında da çalıştı. Dışarıda olmanın tek iyi yanı boş yollardı. Olanların en önemlisi şu; vaka sayısını birlikte bin civarına düşürdük. Sağ ol, genç arkadaşım. Evde kalmakta ısrar etmesek işimiz zordu. Biraz daha dayanalım.''

Sağlık Bakanı Kocadan Biraz daha dayanalım çağrısı

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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