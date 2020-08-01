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01.08.2020 - 21:53 | | DHA

Sağlık Bakanı Koca'dan hastane ziyaretinde açıkladı: Türkiye'de bir ilk!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan hastane ziyaretinde açıkladı: Türkiye'de bir ilk!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastalarla ve sağlık personeliyle bayramlaşan Koca, o anlara ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Başakşehir Çam VE Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalarımızı ve sağlık personelimizi ziyaret edip, bayramlaştık. Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip 1.2 Tesla açık MR cihazı ile klostrofobisi olan veya obezitesi nedeniyle çekim yapılamayan hastalarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kocadan hastane ziyaretinde açıkladı: Türkiyede bir ilk


Sağlık Bakanı Kocadan hastane ziyaretinde açıkladı: Türkiyede bir ilk


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