Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika deprem açıklaması

Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmirde görev başındayız" dedi.