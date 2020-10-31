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31.10.2020 - 16:04 | | DHA

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika deprem açıklaması

Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmirde görev başındayız" dedi.

İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ürkütücü sesi ortaya çıktıİZMİR'de dün meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.
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