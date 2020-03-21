Sağlık Bakanı yeni açıklama yaptı mı? Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberleri
Son zamanlarda dünya gündeminden düşmeyen corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başlayan salgın, vatandaşları tedbirli olması konusunda uyarıyor. Milyonlarca vatandaş ise Türkiye'de yaşanan corona virüsü vakaları araştırıyor. Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? İşte corona virüsü son dakika haberleri...
Son dakika haberleri...Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği corona virüsü haberlerinde son gelişmeler neler? Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı dün gece yaptığı açıklamadan sonra başka açıklamada bulundu mu? İşte corona virüsü son dakika haberleri...
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Türkiye'de corona virüsü salgını başladığı günden bu yana toplam 9 can kaybımız var.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını bildirdi.
SAĞLIK BAKANI YENİ AÇIKLAMA YAPTI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısını dün gece resmi Twitter adresi üzerinden duyurdu. Sağlık Bakanı yeni açıklama yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.