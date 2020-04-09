Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura çekimi devam ediyor. 8 Nisan tarihinde başlayan kura çekimi bugünde devam ediyor. Bugün kura çekiminin tamamlanmasının ardından kura sonuçlarının tamamın açıklanacak. Dün kura çekimi tamamlanar iller arasında Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak yer alıyor. Bu iller üzerinden başvuru yapan adaylar https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx adresi üzerinden TC kimlik numarası Baba adı ve Doğum tarihini girdikten sonra sorgulama işlemini yapabilecek.

KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA ÇEKİLİŞİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİH VE İLLER

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimllik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir.

07.04.2020 Tarihli Duyuru:

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.