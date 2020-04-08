Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kuraları çekiliyor! Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımında başvuruların tamamlanmasının ardından bugün kura çekiliş işlemleri gerçekleştirilecek. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçların https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. 14 bin sürekli işçi alımı kura çekilişinin tamamlanmasının ardından kura çekiliş sonuçlarının 20:00'den itibaren açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolara ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00' den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.