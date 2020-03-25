Sağlık Bakanlığı 32 personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı belli oldu! 32 Bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımına ilişkin detaylar Bakan Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan personel alımının ardından başvuruların alınacağı gün ve kadro dağılımına ilişkin detaylar bugün açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Kadro dağılımı nasıl şekillendi? Başvurular İŞKUR mu ÖSYM üzerinden mi alınacak?

"Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hayırlı olsun."