Sağlık Bakanlığı atama tavan ve taban puanları 2020! İşte Lisans-ön lisans-ortaöğretim sağlık bakanlığı atama sonuçları puanları

Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla beraber sonuç sorgulama sayfası ve atama taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı atama taban ve taban puanları...

ÖSYM sayfasında şu duyuru yaptı:

"KPSS-2020/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

26 Mart 2020 – 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SAYISAL BİLGİLER PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgileri paylaştı. Açıklanan sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.

LİSANS- KPSS -2020/ YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖN LİSANS-KPSS -2020/ YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!





ORTAÖĞRETİM-KPSS -2020/ YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!