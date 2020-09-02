Sağlık Bakanlığı grip aşısı yaptırması gerekenleri açıkladı: Kronik hastalar ve 65 yaş üstü

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgını nedeniyle önemi daha da artan grip ve zatürre aşısına talep arttı. Vatandaşlar virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından korumasa da önlem olarak özellikle grip aşısı yaptırmak için eczanelere akın etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı. Bu bilgilendirmede, 65 yaşından ileri yaştaki kişilerin, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlı olduğu belirtildi. Yaşlıların grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebildiklerine işaret eden bakanlık, 65 yaş üzeri kişilerin, kronik böbrek yetmezliği, kalp damar sistemi rahatsızlığı, şeker hastalığı, astım, kronik akciğer hastalığı olanların, 6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler ile hamilelerin mutlaka aşı yaptırmaları önerdi. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda gribin bir anda zatürre hastalığına dönüşebileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Yaşlılarımızda hipertansiyon, astım, KOAH, diyabet hastalıkları da sık görülmektedir. Astım veya KOAH teşhisi olan yaşlılarda grip geçirilmesi ile hastalığında alevlenmeler görülebilir. Hipertansiyon veya diyabet tedavisi alan yaşlı bireylerde griple birlikte kan basıncında veya kan şekerinde ani yükselmeler gözlemlenir. Tüm bu hastalıklar nedeniyle yaşlı birey hastaneye yatmak zorunda kalabilir.”

Yaşlıların aşısını yaptırması gereken ve en çok ölüme neden olan hastalığın zatürre olduğunu vurgulayan bakanlık, “Bu nedenle, zatürre mikrobuna karşı pnömokok aşısının mutlaka yaptırılması gerekir* uyarısına da yer verdi.

Sağlık Bakanlığı grip aşısının eylül-kasım ayında kıştan önce yapılmasını önerdi.