Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kura canlı yayını! Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura çekilişi sonuçları...

Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kurası çekilmesine kısa bir süre kaldı. Corona virüs nedeniyle kura çekilişine katılımcı alınmayacağı ve YouTube kanalında canlı yayınlanacağı belirtildi. Kuraya az bir zaman kala nasıl izleneceği ve Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI CANLI YAYINI NEREDE OLACAK?

Sağlık Bakanlığı sayfasında şu duyuru yapıldı;

"Kura çekilişi 23.07.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır."

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kura sonuçları henüz belli olmadı. Ancak açıklandğı zaman haberde yer alacak.