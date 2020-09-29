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29.09.2020 - 10:50 | | AA

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül tarihlerinde tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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