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20.10.2020 - 20:37 |

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs tablosunu paylaştı! 20 Ekim 2020

Son dakika haberlere göre koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan koronavirüs tablosu için arayış başladı. 20 Ekim bugüne ait koronavirüs tablosundaki kritik durum yayımlandı. İşte bugün koronavirüse yakalanan kişi sayısı, vefat sayısı, test sayısı ve iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs tablosunu paylaştı! 20 Ekim 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, test sonucunda pozitif sonuç çıkan hasta sayısı, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ve iyileşen sayısı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde günün değerlendirmesini öğrenmek için koronavirüs tablosu arayışına geçiyor. İşte Türkiye'de yaşanan koronavirüs verilerinde son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 20 EKİM

TEST SAYISI: 116.565

HASTA SAYISI: 1.894

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.512

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs tablosunu paylaştı 20 Ekim 2020

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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