Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs tablosunu paylaştı! 20 Ekim 2020

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, test sonucunda pozitif sonuç çıkan hasta sayısı, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ve iyileşen sayısı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde günün değerlendirmesini öğrenmek için koronavirüs tablosu arayışına geçiyor. İşte Türkiye'de yaşanan koronavirüs verilerinde son durum...

KORONAVİRÜS TABLOSU 20 EKİM



TEST SAYISI: 116.565

HASTA SAYISI: 1.894

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.512

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