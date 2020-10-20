20.10.2020 - 20:37 |
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs tablosunu paylaştı! 20 Ekim 2020
Son dakika haberlere göre koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan koronavirüs tablosu için arayış başladı. 20 Ekim bugüne ait koronavirüs tablosundaki kritik durum yayımlandı. İşte bugün koronavirüse yakalanan kişi sayısı, vefat sayısı, test sayısı ve iyileşen sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün düzenli olarak yayımlanan koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, test sonucunda pozitif sonuç çıkan hasta sayısı, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ve iyileşen sayısı yer alıyor. Milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde günün değerlendirmesini öğrenmek için koronavirüs tablosu arayışına geçiyor. İşte Türkiye'de yaşanan koronavirüs verilerinde son durum...
KORONAVİRÜS TABLOSU 20 EKİM
TEST SAYISI: 116.565
HASTA SAYISI: 1.894
VEFAT SAYISI: 74
İYİLEŞEN HASTA SAYISI: 1.512
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