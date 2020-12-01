Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu, tercihler nasıl ve ne zaman yapılır? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı..

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ise yayımlandı. Tercih işlemleri ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır, branş dağılımı nedir?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERİCHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu YAYIMLANDI.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NEDİR?

Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.