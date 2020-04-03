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03.04.2020 - 14:19 | | AA

Sağlık Bakanlığı yayınladı! Bu soruların cevabı 'evet' ise dikkat!

Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Olası Kovid-19 Vaka Sorgulaması Kılavuzu"na göre, "Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?", "Öksürüğünüz var mı?", "Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?" sorularından birisine "Evet" yanıtını veren hasta, maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana yönlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığı yayınladı! Bu soruların cevabı 'evet' ise dikkat!

Bakanlık, hastanelere ayaktan başvuran hastalar için "Olası Kovid-19 Vaka Sorgulaması Kılavuzu"nu güncelledi.

Buna göre, Kovid-19 Vaka Algoritması'na göre önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu veya gözlük takan sağlık personeli tarafından tiraj yapılıyor. Hastaya, "Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?", "Öksürüğünüz var mı?", "Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?" soruları yöneltiliyor. Sorulardan herhangi birine "Evet" yanıtını veren hasta, maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana yönlendiriliyor.

Hasta, bu soruların tümüne "Hayır" yanıtını veriyorsa, "Son 14 gün içinde yurt dışında bulundunuz mu?", "Son 14 gün içinde ev halkından birisi yurt dışından geldi mi?", "Son 14 gün içinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum hastalığı nedeniyle hastaneye yattı mı?", "Son 14 gün içinde yakınlarınızdan Kovid-19 hastalığı tanısı konan birisi oldu mu?" soruları soruluyor.

Hastanın bunlardan birisine "Evet" yanıtını vermesi halinde risk taşıdığı için yine maske takılarak Kovid-19 için ayrılan alana gönderiliyor.

Hasta, sorulan soruların hepsine "Hayır" cevabını verdiğinde ise Kovid-19 açısından düşük riskli kabul edilerek şikayeti yönünde değerlendirilmek üzere ilgili bölümlere yönlendiriliyor.

 

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