Sağlık Bakanlığı’ndan 11 sektör için yeni normaller: Ruj, far, allık ‘denemek’ yok

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 ile mücadelenin ikinci aşamasını oluşturan kontrollü sosyal hayat dönemine ilişkin “yeni normalleri” belirlemeyi sürdürüyor. Bakanlık, kontrollü normalleşme süreci kapsamında “Beyaz eşya ve mobilya mağazaları”, “Kozmetik ve parfümeri mağazaları”, “Akaryakıt istasyonaları”, “Market ve süpermarketler” “Oto yıkama”, “Oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler”, “Oto galeri ve oto kiralama işletmeleri”, “Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler”, “Emlakçı ve gayrimenkul ofisleri” “Elektronik ve telekomünikasyon mağazaları” ve “Tesisatçılar (elektrik, su, doğal gaz vb) 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirleri açıkladı. Söz konusu kurallar özetle şöyle:



Camekânda teşhir



Kozmetik ve parfümeri mağazalarında çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek, müşterilerin istedikleri ürünler kasaya getirilecek. Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak, ürünlere müşterilerin dokunması engellenecek. Parfümler cilde değil test kağıtlarına uygulanacak.

Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak. Promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak. Müşteriler içeri maske ile alınacak.



Akaryakıt istasyonları

Akaryakıt istasyonlarında maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak. Sıra bekleyen müşteriler sosyal mesafeye göre belirlenmiş işaretlerde bekleyecek. Akaryakıt istasyonu marketindeki ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâhların arkasında korumada olacak. Ambalajsız gıda satışı yapan personel tek kullanımlık eldivenlerle servis yapacak ve her müşteriden sonra eldiven değiştirecek. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilecek. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları çok sık dezenfekte edilecek. El kurutma fanları kapatılacak ve tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılacak.



Market arabaları



Market ve süpermarketlerde genel enfeksiyon kurallarının yanı sıra çalışanların iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecek. Çalışan ve müşteri dahil 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek. Market arabaları ve sepetler gün sonunda deterjanla yıkanacak.



Oto yıkama girişinde araçlar teslim alınacak ve ödeme amacı dışında ofis alanına müşteri kabul edilmeyecek. Yapılacak araç içi her türlü işlemde çalışanlar iş yerindeyken maske takacak. Kullanılan çizme, eldiven gibi malzemeler kişiye özel olacak ve ve ortak kullanımdan kaçınılacak.



Tamirde randevu

Oto servis, tamirhaneler ve lastikçilerde genel enfeksiyon kurallarının yanı sıra 10 ve üzeri çalışanı olan oto servislerinde müşteriyi karşılayacak bir personel belirlenerek aracı teslim alması sağlanacak. Müşteri ağırlama bölümlerinde sosyal mesafeyi gözetecek şekilde düzenleme yapılacak. Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Çalışan sayısı 10’un altında olan tamirhanelerde randevulu çalışma sistemi tercih edilecek. Tamirhane girişinde araç teslim alınacak ve iş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.



Oto galeri ve oto kiralama yapan iş yerlerine müşterilerden tek girmeleri istenecek ve misafir alınmayacak. Müşterilerin gerek iş yerine girmesi gerekse inceleme vs. için araçlara binmeleri esnasında maske takmaları sağlanacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralanmadan önce en az bir gün bekletilecek.



Genel ofis kuralları



Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılacak.



İş yerine misafir alınmayacak. Müşterilerin maske ile iş yerine girmesi sağlanacak.



İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanacak.



Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda uyarılacak.

İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanacak.



Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.



Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmayacak.



Su dışında ikram yasak



Emlakçı ve gayrimenkul ofislerine 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması yapılacak.



İş yerinde ve emlak gösterimi sırasında personelle müşteri arasında sosyal mesafe (en az 1 metre) korunacak.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek.



İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak.



Emlakçılar ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken ticari tksilere yönelik rehbere göre hareket edecek.



Kontrat benzeri evrakları herkes kendi kalemiyle imzalayacak.

Mikrofonlar kaplanacak



Elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında test edilen mikrofonlar (karaoke mikrofonları gibi) mutlaka streç film ile kaplanacak ve her müşteriden sonra streç film yenilenecek.



Elektrik, su doğal gaz vb. tesisatçılar ev ya da ofislere gittiklerinde tek kullanımlık eldivenler ve galoş kullanacak.



Beyaz eşyalara el teması yok



Beyaz eşyacılarda müşteri içeri maskeli alınacak. Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak. Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmeyecek, elle temas edilmesi durumunda temas edilen yerler su ve deterjanlı bezle temizlenecek.