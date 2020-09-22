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22.09.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı eğitimi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere bir ay teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı eğitimi
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Adayların başvuruları komisyon tarafından değerlendirilerek uygun görülenler sözlü ve yazılı mülakat için davet edilecektir. Başarılı olanlar en geç bir hafta içerisinde eğitime başlayacaktır. Eğitim süresi bir ay olacaktır. Kadrosunun bulunduğu kurumca görevlendirme yapılacaktır” denildi.

 

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