SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan corona virÃ¼s paylaÅŸÄ±mÄ±: Ä°ÅŸte dikkat edilmesi gerekenler

BakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yayÄ±mlanan "Yeni koronavirÃ¼s evde izleme (karantina) kurallarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Son 14 gÃ¼n iÃ§erisinde yeni koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkelerden birinden geldiyseniz, ateÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gibi belirti ve bulgularÄ±nÄ±z olmasa bile 14 gÃ¼n sÃ¼resince evden Ã§Ä±kmamalÄ±sÄ±nÄ±z" uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Evden Ã§Ä±kmak zorunda kalÄ±nÄ±rsa mutlaka maske takÄ±lmasÄ± ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulan paylaÅŸÄ±mda, evde yapÄ±lmasÄ± gerekenler de ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

"ZiyaretÃ§i kabul etmeyin. MÃ¼mkÃ¼nse ayrÄ± bir odada kalÄ±n. OdanÄ±zÄ± sÄ±k sÄ±k havalandÄ±rÄ±n. Evin ortak alanlarÄ±nda mutlaka tÄ±bbi maske takÄ±n. MÃ¼mkÃ¼nse ayrÄ± tuvalet ve banyo kullanÄ±n. AyrÄ± tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takÄ±n, bu alanlarÄ± her kullanÄ±m sonrasÄ± temizleyin. SÄ±k sÄ±k el hijyeni saÄŸlayÄ±n. Ellerinizi su ve normal sabunla yÄ±kayÄ±n veya alkollÃ¼ el antiseptiÄŸi ile ovalayÄ±n. Tabak, bardak, havlu gibi eÅŸyalarÄ±nÄ±zÄ± ayÄ±rÄ±n, ortak kullanmayÄ±n."

AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na dikkat

AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± geliÅŸmesi durumunda hemen tÄ±bbi maske takÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen paylaÅŸÄ±mda, en kÄ±sa sÃ¼rede en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurulmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret edildi.

Yeni koronavirÃ¼s hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n takip edilmesi istenildi.

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