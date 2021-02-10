Sağlık Bakanlığı'ndan flaş aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs aşı programına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık, Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz” şeklinde açıklama yaptı.

Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuru alınacak.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini yayınladı. Bu takvimdeki gruplarda olanlar için paylaşımda bulunan bakanlık, randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilecek.

İşte o paylaşım…