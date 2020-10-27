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27.10.2020 - 19:28 |

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: İstifa ve izin...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin istifa talebinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mazeret izinleri hariç yıllık izinler durduruldu.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: İstifa ve izin...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bu süreçte istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği açıklandı.

Bakanlık ayrıca, mazeret izinleri hariç yıllık izinlerin durdurulduğunu açıkladı. Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi paylaşıldı. 

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