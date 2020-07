Sağlık Bakanlığı’ndan Kovid-19 durum raporu

Rapora göre Batı Marmara’da 2 bin 834, Doğu Marmara’da 21 bin 626, Güneydoğu Anadolu’da 16 bin 813, Batı Anadolu’da 15 bin 181, Ege’de 12 bin 926, Akdeniz’de, 5 bin 184, İç Anadolu’da 3 bin 10, Batı Karadeniz’de 4 bin 746, Doğu Karadeniz’de bin 949, Kuzeydoğu Anadolu’da 2 bin 176, Doğu Anadolu’da 3 bin 90 vaka görüldü. Raporda, 28 Haziran dahil son 7 günlük süre içerisinde her 100 bin kişide Kovid-19 görülme insidansı da yer aldı. Türkiye genelinde bir haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama her 100 bin kişiden 11,8’i pozitif çıkarken bu sayı İstanbul’da 19,2 olarak kayıtlara geçti. Yani son bir haftada istanbul’da her 100 bin kişiden ortalama 19’2’si pozitif çıktı. Bölgelere bakıldığında Marmara ilk sırada yer alırken, onu Güney Doğu Anadolu takip etti. Bölgelere göre her 100 bin kişide pozitif görülme rakamı: Batı Marmara 2.1, Ege 6.6, Doğu Marmara 12,3, Batı Anadolu 18.4, Akdeniz 3.8, İç Anadolu 4.7, Batı Karadeniz 5.3, Doğu Karadeniz 3.1, Kuzey Doğu Anadolu 4.8, Orta Doğu Anadolu 8.7, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 24.7 oldu.

Ölümlerin 2 bin 687’si İstanbul’da

Toplam ölüm sayısına bakıldığında İstanbul Kovid-19 nedeniyle 5 bin 97 ölümün, 2 bin 687’si İstanbul’da gerçekleşti. Diğer illerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle: Batı Marmara 152, Ege 490, Doğu Marmara 534, Batı Anadolu 336, Akdeniz 124, İç Anadolu 84, Batı Karadeniz 182, Doğu Karadeniz 89, Kuzeydoğu Anadolu 63, Ortadoğu Anadolu 53, Güneydoğu Anadolu 303.

Bin 186 yeni vaka

Türkiye’de dün bin 186 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, bin 543 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 202 bin 284, iyileşen sayısı 176 bin 965 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” verilerine göre, dün 49 bin 714 test yapıldı, bin 186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 17 hasta vefat etti, bin 543 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı 5 bin 167 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 67, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı ise 176 bin 965 olarak gerçekleşti.

Sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı” ifadelerini kullandı.